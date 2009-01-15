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Украсть две с половиной тонны сыра пытались на Гродненщине

15 января 2009 18:13
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Злоумышленниками оказались работники одного из маслосырзаводов. Они смогли провести товар через проходную. Им не стала помехой ни режимная зона на предприятии, ни сотрудник вневедомственной охраны на посту. Задержали преступников люди в погонах. О готовящемся преступлении они знали заранее. Если уж воровать, то тоннами, решили трое работников маслосырзавода. Их план был довольно прост. Сначала спрятать в укромном месте крупную партию сыра, а затем ночью вывезти её за пределы предприятия.

Задержанные с поличным ночные воры отпираться не стали. Товар, на общую сумму более 34 миллионов рублей, они собирались продать за пределами страны. Теперь предпринимательские способности им долго не понадобятся. За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
# происшествия

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