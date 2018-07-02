Украинский авиаперевозчик отправляет гуманитарные рейсы, чтобы спасти застрявших туристов
Новости Беларуси. Сотням белорусов, которые решили провести отпуск у моря, 2 июля не до праздника. Они застряли в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финансовый спор между авиаперевозчиком и турфирмой стал причиной массовых отмен и задержек рейсов. По словам авиакомпании Bravo Airways, задолженность туроператора за несколько лет составила свыше миллиона долларов.
Ситуация застала врасплох и белорусов, которые планировали попасть на курорты из Киева. Многим пришлось ночевать прямо на территории воздушной гавани. Люди ждут вылета уже больше суток. Состоятся ли они, как скоро это случится – информации нет. Не только в Киеве, но и в других аэропортах по всему миру застряли тысячи путешественников. Туристы не могут попасть домой из Египта, Израиля и Туниса. Все они должны были лететь с компанией «Браво».
Чтобы вернуть людей на родину, в ситуацию вмешались украинские власти. Авиакомпания уже отправила несколько гуманитарных рейсов в Тунис.