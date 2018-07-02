Украинский авиаперевозчик отправляет гуманитарные рейсы, чтобы спасти застрявших туристов

Новости Беларуси. Сотням белорусов, которые решили провести отпуск у моря, 2 июля не до праздника. Они застряли в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовый спор между авиаперевозчиком и турфирмой стал причиной массовых отмен и задержек рейсов. По словам авиакомпании Bravo Airways, задолженность туроператора за несколько лет составила свыше миллиона долларов.