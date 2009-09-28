Украинка пыталась пересечь границу, спрятавшись под чемоданами

Брестские пограничники задержали на украинско-белорусской границе легковой автомобиль, на заднем сидении которого под багажом пряталась 18-летняя гражданка Украины.

«Девушку обнаружили под личными вещами водителя. Она объяснила, что следовала в Москву, недавно вышла замуж, паспорт поменять не успела, а в российской столице ее ожидает срочная работа», - рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Как отметили в Госпогранкомитете, девушка в принудительном порядке депортирована в Украину, в течение года ей запрещен въезд в Беларусь. За содействие в попытке нарушения границы, водитель оштрафован на сумму, эквивалентную примерно $250, сообщает «Интерфакс-Запад».