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Украина обратиться к международному сообществу за помощью в ликвидации последствий наводнения на западе страны

30 июля 2008 13:53
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Такое поручение правительство дало министерству иностранных дел. По последним данным в результате стихийного бедствия погибли 30 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Подтоплены 655 населенных пунктов и более 38 тысяч жилых домов. Затоплено около 60 тысяч гектаров сельскохозугодий. Ущерб от стихии оценивается в 700 миллионов долларов. Более 6 миллионов правительство выделило на ремонт и возобновление инфраструктуры в пострадавших районах.
# происшествия

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