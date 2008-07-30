Украина обратиться к международному сообществу за помощью в ликвидации последствий наводнения на западе страны

Такое поручение правительство дало министерству иностранных дел. По последним данным в результате стихийного бедствия погибли 30 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Подтоплены 655 населенных пунктов и более 38 тысяч жилых домов. Затоплено около 60 тысяч гектаров сельскохозугодий. Ущерб от стихии оценивается в 700 миллионов долларов. Более 6 миллионов правительство выделило на ремонт и возобновление инфраструктуры в пострадавших районах.