«Угрожали, что, если мы не будем идти, они будут стрелять». Беженец о том, как его группу вытесняли из Литвы

Госпогранкомитет обнародовал очередные свидетельства издевательств над мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Теперь Латвия и Литва выбрасывают прибывающих к ним беженцев по ночам. Людей гонят в сторону Беларуси обманным путем, нередко используя нацистские методы – под прицелом оружия.

Они взяли пистолет, зарядили его и угрожали, что, если мы не будем идти, они будут стрелять. Они наставили пистолет на него, и на него тоже. А этому парню в лицо распылили газ.

Татьяна Савчик:

Так литовские силовики ночью вытесняли сразу две группы беженцев на территорию нашей страны. Причем, как и их польские коллеги, чтобы избежать огласки, делали это в темное время суток и на нескольких направлениях. Из «гостеприимной» Европы обездоленных людей провожали с автоматами и слезоточивым газом.