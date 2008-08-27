Угонщики пассажирского самолета суданской авиакомпании "СанЭйр" требуют направить "Боинг" в Париж

Они отказываются отпускать заложников. На борту находится около ста человек. Накануне лайнер совершал внутренний рейс из Дарфура в столицу страны Хартум и был захвачен практически сразу после взлета. Угонщики заставили пилотов лететь в Египет. Но у самолета закончилось горючее, и он вынужденно сел в ливийском аэропорту. Все это время пассажиры сидят в закрытом салоне с отключенной системой кондиционирования. Многим из них требуется медицинская помощь. Известно, что на борту находятся, по меньшей мере, 10 воздушных пиратов. Из столицы Ливии уже выехала группа специалистов, которые постараются установить контакт с угонщиками.