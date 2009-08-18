Угонщик поехал на тракторе в магазин

23-летний оршанец угнал трактор у соседа.

Вечером к сторожу сельхозпредприятия «Днепр», что расположено в деревне Савищено Оршанского района, заглянул подвыпивший 23-летний сосед. Попросился под крышу - переждать дождь. Посидели, поболтали по-соседски. Небо прояснилось. Парень вышел, а через минуту сторож услыхал, как завелся стоящий во дворе трактор МТЗ-80. Выскочил наружу, попытался заглушить мотор, однако гость, к слову, судимый ранее за нанесение тяжких телесных повреждений, оттолкнул 45-летнего мужчину и умчался в неизвестном направлении.

Через час трактор был обнаружен рядом с магазином. Все исправно было, только стекла выбиты. В Оршанском РОВД возбудили уголовное дело по статье УК «Угон автодорожного транспортного средства». Угонщик задержан. Ведется следствие, сообщает «СБ».