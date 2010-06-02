Уголовное и гражданское расследование обстоятельств аварии в Мексиканском заливе начали в США

Утечку нефти из подводной скважины на буровой платформе «Бритиш Петролеум» не удается остановить полтора месяца.По различным оценкам уже вылилось до 40 миллионов галлонов нефти. До сих пор все попытки владельца буровой установки заглушить нефтяной вулкан были безуспешными. Сейчас «Бритиш Петролеум» бурит разгрузочную скважину, но закончить работы удастся не раньше августа. Общие убытки британской компании достигли миллиарда долларов. И некоторые аналитики предрекают скорое поглощение «Бритиш Петролеум» более сильным конкурентом.