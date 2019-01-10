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Уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей» рассмотрят в Минске 10 января

10 января 2019 08:04
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Новости Беларуси. 10 января суд Центрального района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей» рассмотрят в Минске 10 января-1

Экс-начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома по подозрению в получении взятки задержали летом 2018 года. Тогда в КГБ – оно занималось расследованием дела – уточнили, что причиной задержания Андрея Стрижака стала организация технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Гродно с личной выгодой. Чиновник оказался замешан в целой коррупционной схеме, в которой участвовали десятки человек.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей» рассмотрят в Минске 10 января-4

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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