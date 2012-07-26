Уголовное дело о бакланах, которым отрезали клювы, возбуждать не будут

Новости Беларуси. Материалы по факту жестокого обращения с птенцами бакланов переданы в Лукомльский сельсовет. Прокуратура района отказала в возбуждении уголовного дела, однако усмотрела признаки административного правонарушения. Случай с жестоким обращением с птенцами бакланов находится под контролем Минприроды. Согласно Кодексу такой поступок влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

Птенцов бакланов, которым вандалы отрезали клювы, пришлось усыпить

Новости Беларуси, Витебская область. Птенцов бакланов, которым в середине июня злоумышленники отрезали клювы, усыпили. К этому решению пришли ветеринары, ведь при таких условиях пернатые не жизнеспособны. По мнению специалистов — это единственный гуманный выход, в противном случае птицы умерли бы от голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От рук живодеров пострадали десятки птиц. Сейчас по данному факту проводится следствие, идет поиск злоумышленников. За незаконное истребление бакланов вандалов ждет серьезное наказание.

Наталья Минченко, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это кощунство, варварство — оставить птицу живой и при этом забрать у нее возможность добывать пищу. Через день-два птицы бы умирали от голода, поэтому самым гуманным способом было усыпление. Сейчас главное — найти виновного.

Жуткий акт вандализма в Новолукомле: неизвестные разрушили десятки гнезд бакланов и отрезали у живых птенцов верхние части клювов

Новости Беларуси. Общественная организация «Ахова птушак Беларусі» направила обращение в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды с просьбой провести расследование инцидента в Новолукомле.

Вопиющий по цинизму факт выявлен в Витебской области. Там разрушены десятки гнезд бакланов, а у живых птенцов неизвестные отрезали верхние части клювов. События, шокирующие своей жестокостью, произошли в минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Кощеев измученных птенцов обнаружил случайно. На Лукомльское озеро орнитолог отправился, чтобы поймать несколько бакланов для Витебского зоопарка. На одном из островов увидел жуткую картину — десятки птенцов были без клювов.

Виталий Кощеев, орнитолог:

Такую хирургическую процедуру пережить нелегко. У этого вида птиц в клюве много нервных окончаний. Процедура болезненная. Чтобы такое варварство совершать, я не знаю, насколько нужно быть хладнокровным.

Будут жить, пока их будут кормить родители. Когда кормить перестанут — погибнут голодной смертью.

Таких фактов жестокого обращения с птицами не припомнят даже специалисты природоохраны. Только по предварительным подсчётам здесь так пострадал каждый второй птенец баклана.

Этот вид птиц в немилость к человеку попал уже давно. Особенно его не любят в рыбхозах. Дело в том, что баклан питается исключительно рыбой, не брезгует мальком из семейства карповых. На отстрел этой птицы выдают специальные разрешения. Но в некоторых хозяйствах за «голову» баклана, по словам орнитологов, до сих пор по старинке предлагают по 50 тысяч рублей. Достаточно предоставить доказательство — любую часть тела убитой птицы. Как нам пояснили в местном рыбхозе, такие варварские способы они не используют.

Виктор Скробневский, начальник участка Новолукомльского рыбхоза:

У нас закреплён ответственный человек за отстрелом. Он ведёт журнал, мы выдаём патроны, и они списываются на количество убитых бакланов. Если кто-то принесёт клюв с билетом или без, то ему ничего платить не будут.

Юрий Черноусов, начальник Чашницкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Следственная группа РОВД проведёт следственные операции. Будут приняты меры по розыску причастных лиц. Естественно, виновный не останется без наказания.

За незаконное истребление бакланов предусмотрено вполне законное наказание. Ситуация на Лукомльском озере усугубляется ещё тем, что птицеловы разрушили и гнездовья бакланов. За такое варварское отношение к птицам им грозит штраф до 500 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.