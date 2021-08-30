«Учите ребёнка быть осторожным». В Заславле юный велосипедист во дворе дома попал под колёса автомобиля

Новости Беларуси. За 28 и 29 августа в Минской области произошло три ДТП. Трое получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Большое Стахово Борисовского района 37-летний водитель Opel двигался по улице Борисовской. При повороте налево он не уступил дорогу встречному мотоциклу и врезался в него. В результате 53-летний мотоциклист получил травмы. Госпитализация не понадобилась. По факту ДТП проводится проверка. Также стало известно, что водитель машины ранее был лишен водительских прав.

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

47-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, при движении по дворовой территории на улице Студенецкой в Заславле совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, которая выехала на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок не получил никаких телесных повреждений. Водитель во избежание наезда на ребенка принял вправо, в результате чего наехал на припаркованный автомобиль.

Уважаемые родители, учите ребенка быть осторожным вблизи проезжей части. Проезжую часть дороги необходимо переходить только в установленных местах: либо по пешеходному переходу, либо на разрешающий сигнал светофора.