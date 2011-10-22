Ученики одной из школ Нью-Йорка расстреляны неизвестным прямо у здания учреждения. Погиб одни человек

Выстрелы раздались у одной из школ района Бруклина.

В то время, когда дети выходили после занятий из школы, неизвестный открыл огонь из пистолета. Мать одного из учеников получила ранения в голову и грудь, пытаясь загородить детей от пуль. От полученных ранений она скончалась на месте. Еще два человека, молодая женщина и ученица школы, были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как утверждают очевидцы, с места преступления убегали трое мужчин, однако полиция уверена, что стрелял один человек. За любую информацию, которая поможет задержать стрелявшего, уже объявлена награда в $12 тысяч, сообщает ctv.by.