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Ученики одной из школ Нью-Йорка расстреляны неизвестным прямо у здания учреждения. Погиб одни человек

22 октября 2011 09:05
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Выстрелы раздались у одной из школ района Бруклина.

В то время, когда дети выходили после занятий из школы, неизвестный открыл огонь из пистолета. Мать одного из учеников получила ранения в голову и грудь, пытаясь загородить детей от пуль. От полученных ранений она скончалась на месте. Еще два человека, молодая женщина и ученица школы, были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как утверждают очевидцы, с места преступления убегали трое мужчин, однако полиция уверена, что стрелял один человек. За любую информацию, которая поможет задержать стрелявшего, уже объявлена награда в $12 тысяч, сообщает ctv.by.

# происшествия

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