Участники массовой несанкционированной акции устроили беспорядки возле Дома правительства в Минске

Центризбирком работает, несмотря на то, что этой бесперебойной работе пытаются помешать на площади Независимости. Возле Дома правительства собрались люди, которые ведут себя агрессивно. Они выбивают стекла из здания.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Конечно, эта ситуация вносит определенную нервозность в работу нашей комиссии. Но я думаю, сейчас основная нагрузка ложится на тех молодых людей, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

Большая толпа, действительно, распоясавшихся молодчиков пытаются что-то доказать, но не таким образом, как заявляли вдохновители этого собрания, мирным путем, а начинают ломать двери, бить окна. Конечно, несколько некомфортно работать в данной ситуации.

Но Центральная комиссия выполняет свои обязанности. В плановом режиме собираем ту информацию, которая поступает из регионов.

Я думаю, что в назначенное время, когда поступят результаты голосования по всем областям, мы проинформируем граждан о результатах выборов Президента Беларуси.

А есть перерывы в связи с областными комиссиями?

Николай Лозовик: Связь работает устойчиво. Мы постоянно контактируем со всеми областными комиссиями и получаем информацию по электронной почте.

Участники несанкционированного митинга рвутся в Дому правительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Группа продолжает громить стекла центрального входа. Неизвестный бросил бутылку в здание. Предположительно, со снегом.

В ходе митинга избит фотокорреспондент агентства «БелТА». По его словам, он снимал, как толпа пыталась ворваться в Дом правительства. В ходе съемки был смят и избит толпой. Получены легкие телесные повреждения, сломана аппаратура.