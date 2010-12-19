Участники массовой несанкционированной акции устроили беспорядки возле Дома правительства в Минске

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Конечно, эта ситуация вносит определенную нервозность в работу нашей комиссии. Но я думаю, сейчас основная нагрузка ложится на тех молодых людей, которые обеспечивают охрану общественного порядка.
Большая толпа, действительно, распоясавшихся молодчиков пытаются что-то доказать, но не таким образом, как заявляли вдохновители этого собрания, мирным путем, а начинают ломать двери, бить окна. Конечно, несколько некомфортно работать в данной ситуации.
Но Центральная комиссия выполняет свои обязанности. В плановом режиме собираем ту информацию, которая поступает из регионов.
Я думаю, что в назначенное время, когда поступят результаты голосования по всем областям, мы проинформируем граждан о результатах выборов Президента Беларуси.
А есть перерывы в связи с областными комиссиями?
Николай Лозовик: Связь работает устойчиво. Мы постоянно контактируем со всеми областными комиссиями и получаем информацию по электронной почте.
Участники несанкционированного митинга рвутся в Дому правительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Группа продолжает громить стекла центрального входа. Неизвестный бросил бутылку в здание. Предположительно, со снегом.
В ходе митинга избит фотокорреспондент агентства «БелТА». По его словам, он снимал, как толпа пыталась ворваться в Дом правительства. В ходе съемки был смят и избит толпой. Получены легкие телесные повреждения, сломана аппаратура.