Участники гонок на снегоходах попали под лавину в Канаде

В горах Британской Колумбии во время соревнований по гонкам на снегоходах сошла лавина. Сообщается о трех погибших и 17 пострадавших.

По данным Sky News, около 30 человек числятся пропавшими без вести. В канадской полиции рассказали, что всего на соревнования собрались примерно 200 зрителей и участников.

Гонки на снегоходах проходили рядом с городом Ревелсток, который расположен примерно в 400 километрах от Калгари. Как сообщает газета Toronto Sun, соревнования были организованы без санкции местных властей.

Более того, спасатели рассказали, что местные власти неоднократно пытались воспрепятствовать проведению гонок по соображениям безопасности. За последнее время были выпущены четыре предупреждения об опасности схода лавин.

В горах начата масштабная спасательная операция, в которой принимают участие полицейские, спасатели, врачи «скорой помощи» и кинологи с собаками. В операции задействованы вертолеты, район бедствия оцеплен, пишет Lenta.ru.