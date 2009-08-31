Участник реалити-шоу погиб на съемках

Участник пакистанского реалити-шоу погиб на съемках, выполняя сложное задание в надежде пробиться в финал.

32-летний Саад Хан утонул в Таиланде, где ему нужно было с рюкзаком на плечах переплыть озеро. В какой-то момент мужчина стал звать на помощь и пошел ко дну, а съемочная группа и участники не смогли найти его в мутной воде.

Инцидент произошел еще 19 августа, однако о нем не сообщалось до тех пор, пока тело не доставили на родину. У погибшего остались жена и четверо детей.

По иронии судьбы, Саад Хан на одном из прошлых этапов уже выбыл из шоу, однако ему разрешили вернуться для участия в специальном испытании, которое позволило бы попасть в финал. После гибели участника неясно, будет ли шоу вообще показано по телевидению, сообщает Newsru.