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Участник беспорядков в Минске 19 декабря приговорен к 4 годам колонии строгого режима

17 февраля 2011 19:52
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Приговор Василию Парфенкову был оглашен сегодня в суде Фрунзенского района Минска. Это первый суд по данному уголовному делу. Обвиняемый частично признал вину.

Популярность, репутация, доверие — набор, который зарабатывает политик на президентских выборах. Только «цветной» сценарий борьбы за власть изначально предполагает покупку этих качеств. У обычных людей. Руками тех, кто собирал подписи по доллару за автограф, стоял в пикете за десять долларов в час, потом оказался на площади. А в конечном итоге — на скамье подсудимых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня состоялся первый суд по делу о массовой несанкционированной акции 19 декабря прошлого года. Василий Парфенков рассказал все по порядку: от расценок за «работу активистом», до погрома у Дома правительства. Вину признал частично. Заявил: «участвовал в шествии, но не в беспорядках». Хотя вот это видео ставит массу вопросов за такими словами (см. видео к сюжету — прим. ред.).

На этих кадрах следователи насчитали как минимум 61 удар. Шествие это, или участие в беспорядках — вопрос риторический.

Антон Загоровский, государственный обвинитель:
Парфенкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть непосредственное участие в массовых беспорядках. В ходе судебных трений вина была доказана. Государственный обвинитель, то есть я, просил назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях строгого режима. Также в действиях я просил признать рецидив преступления, согласно ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Республики Беларусь, так как ранее он был судим за тяжкое преступление.

В том, что понимать под определением «массовые беспорядки», в итоге разбиралась судья, опираясь на видеофакты, показания свидетелей и самого Парфенкова.

Василий Парфенков, участник беспорядков 19 декабря в Минске:
Захлестнула энергия толпы. Ну, двери уже выломаны были, за дверями стояли там то ли шкафы, то ли что. Ну, толкал там эти шкафы вместе со всеми.

Участие в подобных беспорядках уже превратилось в интернациональный бизнес. Василий Парфенков начинал свою карьеру еще на украинском Майдане. Все тот же сбор подписей, протестные акции, а еще — участие в захвате штаба Виктора Януковича совместно с украинскими радикалами из «УНА-УНСО». На оранжевой революции получилось неплохо заработать. А еще появился опыт активных действий, применение которого в мирное время обернулось сразу несколькими задержаниями. Личное дело Парфенкова сейчас хранится в Первомайском РУВД Минска. Здесь и уголовные, и административные протоколы.

Максим Волосач, участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:
Когда он в состоянии алкогольного опьянения, дома с родными устраивал дебоши, пытался затеять драку, орал, вел себя полностью неадекватно, агрессивно, приходилось применять к нему физическую силу, спецсредства.

В ответ на действия Василия 19 декабря правоохранителям тоже пришлось применить санкции. По делу о беспорядках Парфенкова взяли под стражу ровно через четыре недели. А сегодня вынесли приговор — четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Было доказано, что Парфенков действовал согласованно и координировал свои действия с другими участниками незаконной акции. Решающую роль в вынесении приговора сыграли прежние судимости — это отягчающие обстоятельства.

Игорь Попоковский, адвокат Василия Парфенкова:
Все наблюдали конкретность его действий по имеющейся видеозаписи. Я считаю, что действия были только в том объеме, в котором он признал свою вину, что он действительно наносил удары руками и ногами по заградительным деревянным сооружениям. Это уже за разбитыми стеклами.

Вот и получается, чтобы обеспечить сомнительную репутацию и популярность одних, подкупаются другие, а расплачиваться будут все. В том числе — белорусскими рублями. Представитель гражданского истца сегодня потребовал возместить и материальный ущерб, нанесенный зданию Дома правительства. В итоге Парфенкову придется выплатить еще более 14 миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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