Участковый, охранявший бюллетени, застрелил школьника из-под мышки

Участковый инспектор Синельниковского горотдела милиции Днепропетровской области в ночь на субботу заступил на дежурство по охране бюллетеней на территориальной избирательной комиссии в поселке Старовишневецкий - 31 октября в Украине пройдут местные выборы.

Согласно инструкции, правоохранитель должен был через определенный промежуток времени выходить на улицу и осматривать прилегающую территорию. Во время одного из таких обзоров около двух ночи милиционер вышел на улицу и увидел двух парней. Это были старшеклассники из местной школы, которые возвращались с дискотеки.

ДСО при МВД Украины:

Школьники были в нетрезвом состоянии и начали приставать к участковому. Молодые люди начали высказываться в адрес милиционера грубой нецензурной бранью, угрожать физической расправой и пытались завязать с ним драку.

Несмотря на предупреждение о возможности применения оружия, ребята громко начали высказывать намерения относительно завладения пистолетом, при этом правонарушители приближались к работнику милиции.

Милиционер, руководствуясь статьей 15-1 Закона Украины «О милиции» обнажил табельное огнестрельное оружие и сделал два предупредительных выстрела вверх, но нападавшие не отреагировали, выражая при этом сомнение относительно наличия в пистолете боевых патронов, напали на работника милиции.



Тогда милиционер сделал три выстрела по ногам одного из нападавших, который приближался спереди, ранив его. В это время второй нападавший, обхватив работника милиции сзади за туловище двумя руками, пытался выхватить оружие. Участковый переложив пистолет в левую руку и из-под мышки произвел выстрел в сторону нападавшего, смертельно его ранив в область правого плеча.



По данным экспертизы в крови раненого 17-летнего парня обнаружено 2 промилле алкоголя. Согласно предварительному заключению работник милиции находился в трезвом состоянии.



ДСО при МВД Украины:

По предварительному заключению Синельниковской межрайонной прокуратуры действия участкового инспектора милиции по применению табельного огнестрельного оружия признаны правомерными. В Днепропетровскую область выехала комиссия в составе работников Инспекции по личному составу Центрального аппарата Министерства внутренних дел Украины для объективной оценки этого чрезвычайного происшествия.