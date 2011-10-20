Убит Каддафи

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителей Переходного национального совета Ливии.

Телеканал «Al-Jazeera» показал в эфире видеозапись, на которой противники полковника тащат его тело по улице. Как отмечает Reuters, тело на видеозаписи полуобнажено, а лицо залито кровью. На голове видно отверстие от пули.

Никакой экспертизы видео, естественно, еще не было, поэтому однозначно говорить, что на пленке запечатлен именно Каддафи, нельзя.

Ранее мировые СМИ говорили, что лидер Джамахерии пойман, причем во время задержания был ранен в обе ноги. Потом появились сообщения, что он скончался от ранения в голову.

Войска Каддафи около двух месяца отбивали атаки на родной город полковника – Сирт, в то время как силы повстанцев волна за волной бросались на штурм снова и снова. Повстанцев поддерживала с воздуха авиация НАТО. Бомбы падали на жилые кварталы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Только под Сиртом повстанцы за эти два месяца потеряли около 4 тысяч человек убитыми. Потери среди гражданского населения Сирта никто не считал.

Павел Потапейко, политолог:

В Ливии был третий в Африке уровень ВВП, был совершенно потрясающий для Африки уровень человеческого развития. Получилась ситуация, при которой, тем не менее, люди восстали. Они просто не понимали, что теряют. Получилось, что они потеряли гораздо больше, чем приобрели.

Алексей Беляев, политолог:

Вопрос экономических ресурсов, вопрос политического влияния – это вопросы, всегда сопряженные с нарушением каких-либо международных норм. Вмешательство в ливийский процесс, по сути, подстегивание, инициирование этого процесса западными странами, западноевропейскими государствами, блоком НАТО – это реализация своих собственных интересов.