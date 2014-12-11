Убийство, совершенное 15 лет назад в Минске, раскрыто

Новости Беларуси. Убийство, совершенное в июне 1999 года, по горячим следам раскрыть не удалось. Тело 58-летнего мужчины с многочисленными ранениями обнаружили в собственной квартире в Заводском районе Минска.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Расследование было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. На протяжении 15 лет не прекращались следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. В июне текущего года, в результате анализа полученных по делу сведений и доказательств, следователями УСК по г. Минску установлено, что к давнему убийству может быть причастен ранее неоднократно судимый 32-летний минчанин, в настоящее время содержащийся в следственном изоляторе по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Это сейчас ему 32 года, а на момент совершения преступления было всего 17.

В ходе расследования выяснилось, что, хозяин квартиры пригласил молодого человека к себе домой, выражаясь языком правоохранителей «для совместного употребления спиртных напитков». Стакан за стаканом. И 58-летний мужчина стал приставать к парню.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Во время распития, хозяин квартиры предпринял попытку сексуального домогательства по отношению к гостю. В возникшей на этой почве ссоре обвиняемый стал избивать потерпевшего подручными предметами, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После произошедшего злоумышленник уничтожил следы своего пребывания в квартире, избавился от своей одежды и орудий преступления.

Обвиняемый в содеянном полностью сознался, ему предъявлено окончательное обвинение по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью».

Раскрытие преступления в максимально короткие сроки, по горячим следам, это, как правило, трое суток. Но как быть в случае, если прошли годы? А то и десятки лет?



Криминалисты такие дела называют «висяками». Зачастую это по-настоящему загадочные дела, ответы на которые не удалось найти ни следователю, ни родственникам. Если речь идет об убийстве. Однако, практика показывает, что даже преступления, совершенные 40 лет назад раскрыть можно. Иногда это работа следователя, а иногда судьбы. Вроде бы ушел преступник от ответственности, но только жизнь его сама вынуждает рано или поздно признаться в содеянном, чтобы хоть как-то облегчить совесть. О том, что все тайное рано или поздно становится явным – смотрите в сюжете программы «Неделя» на СТВ.