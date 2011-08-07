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Убийство полицейским жителя Лондона спровоцировало массовые беспорядки в городе

07 августа 2011 10:37
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Беспорядки вспыхнули на северной окраине Лондона в Тоттенхэме из-за произошедшего несколько дней назад убийства местного жителя стражем правопорядка.

4 августа полицейские, совершавшие патрулирование города, пытались остановить машину такси, в которой находился 29-летний местный житель Марк Дагган. Однако затем между полицией и Марком завязалась перестрелка, в ходе которой последний погиб. Также один полицейский получил ранения.

Инцидент вызвал возмущение у лондонцев. И вечером 6 августа примерно 300 человек собрались возле полицейского участка и начали выкрикивать призыв «Восстановить справедливость!»

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Очевидцы отмечают, что толпа сначала вела себя мирно, однако затем кто-то поджег две пустые полицейские машины и двухэтажный автобус.

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Утром оказались разграблены и разбиты несколько магазинов в районе Тоттенхэм.

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

В результате беспорядков ранения получили 19 человек (10 были госпитализированы). В числе раненых – восемь сотрудников полиции. Митингующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает ctv.by.

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Находящихся на месте происшествия представителей специальных отрядов полиции, которые занимаются подавлением массовых беспорядков, митингующие также забросали бутылками с зажигательной смесью.

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Беспорядки в Лондоне

Независимая комиссия взялась за расследование инцидента с перестрелкой, который и породил волну беспорядков. По предварительным данным, стрельбу начал офицер полиции.

# происшествия # Фотофакт

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