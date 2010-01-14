Убийца водителя снегоуборочной машины - подполковник милиции

«Сегодня будет предъявлено обвинение Маурину по статье 111 части 4, «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщил руководитель управления по взаимодействию со СМИ СКП Владимир Маркин.
Напомним, преступление произошло из-за того, что водитель снегоуборочной машины задел припаркованный на обочине автомобиль. Его хозяин выстрелил снегоуборщику в ногу, повредив артерию, и тот умер от кровопотери прямо в кабине своей машины, пишет «Газета.Ru».