Убийца водителя снегоуборочной машины - подполковник милиции

Убийца водителя снегоуборочной машины в Москве, задержанный сегодня, оказался главным специалистом отдела материального, технического и хозяйственного обеспечения Центра тылового обеспечения ГУ МВД по ЦФО.. Об этом сообщает Life News.

«Сегодня будет предъявлено обвинение Маурину по статье 111 части 4, «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщил руководитель управления по взаимодействию со СМИ СКП Владимир Маркин.

Напомним, преступление произошло из-за того, что водитель снегоуборочной машины задел припаркованный на обочине автомобиль. Его хозяин выстрелил снегоуборщику в ногу, повредив артерию, и тот умер от кровопотери прямо в кабине своей машины, пишет «Газета.Ru».