Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах
Новости США. Новыми подробностями обрастает двойное убийство в американском штате Вирджиния, которое произошло в прямом эфире одного из местных телеканалов.
На видео, вышедшем в эфир, слышно как минимум шесть выстрелов.
Зрители услышали крики и фразу «О господи!», когда репортер пыталась убежать, прежде чем трансляция прервалась. После чего на экране появилась ведущая, она была очень взволнована.
Ведущая:
Я не знаю, что там происходит. Мы, конечно же, сообщим вам, как только узнаем, что это были за звуки.
Спустя несколько часов выяснилось, что в смерти 24-летней журналистки и 27-летнего оператора виновен их бывший коллега, 41-летний Вестер Ли Фланаган.
Через два часа после стрельбы в редакцию ABC позвонил мужчина. Он представился именем Брайс и признался, что убил двух человек. Он пояснил, что Брайс – вымышленное имя, на самом деле его зовут Вестер Фланаган. Убийца заявил, что за ним охотятся полицейские. Затем он положил трубку, а сотрудники ABC обратились в правоохранительные органы.
Как сообщается на сайте телекомпании ABC, мужчина несколько недель назад позвонил в редакцию и рассказал, что у него есть любопытная история для журналистов.
В итоге свою историю он рассказал на 23 листах под заголовком «Предсмертная записка для семьи и друзей от Брайса Уильямса (настоящее имя – Вестер Ли Фланаган II)».
Преступник признался, что на работе подвергался расовой дискриминации: его травили за то, что он чернокожий и за то, что он гей. Мужчина рассказывал, что «устал бороться». После увольнения с WDBJ ему предложила работу телекомпания из Пенсильвании, однако бывшие работодатели отговорили коллег брать его на работу.
Вестер Ли Фланаган (в «предсмертной» записке):
Я очень зол. И у меня есть на это право. Когда я покину этот мир, единственным, что я почувствую, будет умиротворение.
Проблемы на работе, сложные отношения с коллегами и руководством «превратили жизнь в ад». Последней каплей стал расстрел чернокожих жителей города Чарльстон, пришедших в церковь. После этого Фланаган купил два пистолета Glock. На пулях, написал убийца, уже выбиты имена его будущих жертв.
После расправы с Паркер и Уордом Фланаган решил свести счеты с жизнью. Мужчина скончался в больнице.
Элисон Паркер и Адам Вард
Напомним, жертвами нападения стали репортер Элисон Паркер и оператор Адам Вард.
Элисон Паркер встречалась с коллегой – ведущим Крисом Херстом. В ближайшее время они собирались пожениться. Коллеги говорят: девушка жила своей профессией. Делала репортажи и на CBS, и на CNN.
Адам Уорд также встречался с девушкой Мелиссой – она работает продюсером утреннего шоу на том же телеканале. Это был ее последний рабочий день в этой компании: пара собиралась начать семейную жизнь в другом городе. В 6 часов 45 минут утра она была в аппаратной и видела, как ее жениха расстреляли в прямом эфире.