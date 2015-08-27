Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах

Новости США. Новыми подробностями обрастает двойное убийство в американском штате Вирджиния, которое произошло в прямом эфире одного из местных телеканалов. На видео, вышедшем в эфир, слышно как минимум шесть выстрелов. Зрители услышали крики и фразу «О господи!», когда репортер пыталась убежать, прежде чем трансляция прервалась. После чего на экране появилась ведущая, она была очень взволнована. Ведущая:

Я не знаю, что там происходит. Мы, конечно же, сообщим вам, как только узнаем, что это были за звуки. Спустя несколько часов выяснилось, что в смерти 24-летней журналистки и 27-летнего оператора виновен их бывший коллега, 41-летний Вестер Ли Фланаган.



Вестер Ли Фланаган

Через два часа после стрельбы в редакцию ABC позвонил мужчина. Он представился именем Брайс и признался, что убил двух человек. Он пояснил, что Брайс – вымышленное имя, на самом деле его зовут Вестер Фланаган. Убийца заявил, что за ним охотятся полицейские. Затем он положил трубку, а сотрудники ABC обратились в правоохранительные органы.



Место расстрела

Как сообщается на сайте телекомпании ABC, мужчина несколько недель назад позвонил в редакцию и рассказал, что у него есть любопытная история для журналистов. В итоге свою историю он рассказал на 23 листах под заголовком «Предсмертная записка для семьи и друзей от Брайса Уильямса (настоящее имя – Вестер Ли Фланаган II)». Преступник признался, что на работе подвергался расовой дискриминации: его травили за то, что он чернокожий и за то, что он гей. Мужчина рассказывал, что «устал бороться». После увольнения с WDBJ ему предложила работу телекомпания из Пенсильвании, однако бывшие работодатели отговорили коллег брать его на работу. Вестер Ли Фланаган (в «предсмертной» записке):

Я очень зол. И у меня есть на это право. Когда я покину этот мир, единственным, что я почувствую, будет умиротворение. Проблемы на работе, сложные отношения с коллегами и руководством «превратили жизнь в ад». Последней каплей стал расстрел чернокожих жителей города Чарльстон, пришедших в церковь. После этого Фланаган купил два пистолета Glock. На пулях, написал убийца, уже выбиты имена его будущих жертв. После расправы с Паркер и Уордом Фланаган решил свести счеты с жизнью. Мужчина скончался в больнице.



Элисон Паркер и Адам Вард

Напомним, жертвами нападения стали репортер Элисон Паркер и оператор Адам Вард. Элисон Паркер встречалась с коллегой – ведущим Крисом Херстом. В ближайшее время они собирались пожениться. Коллеги говорят: девушка жила своей профессией. Делала репортажи и на CBS, и на CNN.



Элисон с женихом

Адам Уорд также встречался с девушкой Мелиссой – она работает продюсером утреннего шоу на том же телеканале. Это был ее последний рабочий день в этой компании: пара собиралась начать семейную жизнь в другом городе. В 6 часов 45 минут утра она была в аппаратной и видела, как ее жениха расстреляли в прямом эфире.