Прямой эфир

Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах

27 августа 2015 12:25
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Новости США. Новыми подробностями обрастает двойное убийство в американском штате Вирджиния, которое произошло в прямом эфире одного из местных телеканалов. 

На видео, вышедшем в эфир, слышно как минимум шесть выстрелов.

Зрители услышали крики и фразу «О господи!», когда репортер пыталась убежать, прежде чем трансляция прервалась. После чего на экране появилась ведущая, она была очень взволнована.

Ведущая: 
Я не знаю, что там происходит. Мы, конечно же, сообщим вам, как только узнаем, что это были за звуки.

Спустя несколько часов выяснилось, что в смерти 24-летней журналистки и 27-летнего оператора виновен их бывший коллега, 41-летний Вестер Ли Фланаган. 

Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах -1


Вестер Ли Фланаган

Через два часа после стрельбы в редакцию ABC позвонил мужчина. Он представился именем Брайс и признался, что убил двух человек. Он пояснил, что Брайс – вымышленное имя, на самом деле его зовут Вестер Фланаган. Убийца заявил, что за ним охотятся полицейские. Затем он положил трубку, а сотрудники ABC обратились в правоохранительные органы.

Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах -4


Место расстрела

Как сообщается на сайте телекомпании ABC, мужчина несколько недель назад позвонил в редакцию и рассказал, что у него есть любопытная история для журналистов. 

В итоге свою историю он рассказал на 23 листах под заголовком «Предсмертная записка для семьи и друзей от Брайса Уильямса (настоящее имя – Вестер Ли Фланаган II)».

Преступник признался, что на работе подвергался расовой дискриминации: его травили за то, что он чернокожий и за то, что он гей. Мужчина рассказывал, что «устал бороться». После увольнения с WDBJ ему предложила работу телекомпания из Пенсильвании, однако бывшие работодатели отговорили коллег брать его на работу.

Вестер Ли Фланаган (в «предсмертной» записке):
Я очень зол. И у меня есть на это право. Когда я покину этот мир, единственным, что я почувствую, будет умиротворение. 

Проблемы на работе, сложные отношения с коллегами и руководством «превратили жизнь в ад». Последней каплей стал расстрел чернокожих жителей города Чарльстон, пришедших в церковь. После этого Фланаган купил два пистолета Glock. На пулях, написал убийца, уже выбиты имена его будущих жертв.

После расправы с Паркер и Уордом Фланаган решил свести счеты с жизнью. Мужчина скончался в больнице.

Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах -7


Элисон Паркер и Адам Вард

Напомним, жертвами нападения стали репортер Элисон Паркер и оператор Адам Вард. 

Элисон Паркер встречалась с коллегой – ведущим Крисом Херстом. В ближайшее время они собирались пожениться. Коллеги говорят: девушка жила своей профессией. Делала репортажи и на CBS, и на CNN.

Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах -10


Элисон с женихом

Адам Уорд также встречался с девушкой Мелиссой – она работает продюсером утреннего шоу на том же телеканале. Это был ее последний рабочий день в этой компании: пара собиралась начать семейную жизнь в другом городе. В 6 часов 45 минут утра она была в аппаратной и видела, как ее жениха расстреляли в прямом эфире. 

Убийца американских репортеров выбил на пулях имена будущих жертв и рассказал о мотивах в 23-х страницах -13


Адам Вард и его невеста

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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