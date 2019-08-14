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У жителя Гродно телефонные мошенники списали с банковской карты 800 рублей

14 августа 2019 06:24
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Новости Беларуси. У жителей Гродно телефонные мошенники списывают средства с банковских карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Октябрьский РОВД города с заявлениями о хищениях обратились уже восемь человек.

После звонка якобы из службы технической поддержки банка один из потерпевших лишился 800 рублей. Как рассказывают в милиции, схема подобных денежных краж работает всегда по одному принципу. Потенциальной жертве звонят с номера, который указан на обратной стороне пластиковой банковской карты, представляются сотрудниками банка и под различными предлогами узнают реквизиты платежного средства. После этого со счета снимают деньги.

У жителя Гродно телефонные мошенники списали с банковской карты 800 рублей-1

Правоохранители призывают быть внимательнее и не делиться сведениями о своей карте с кем бы то ни было. Тем более, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать реквизиты пластиковых карт, так как вся необходимая для технического обслуживания информация хранится в базе данных.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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