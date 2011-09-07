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У здания Верховного суда в Нью-Дели прогремел взрыв

07 сентября 2011 08:03
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Погибли, по меньшей мере, 9 человек. Около полусотни ранены. Состояние многих врачи оценивают как тяжёлое.

По предварительным данным, автомобиль со взрывчаткой был припаркован около ворот Верховного суда, где в это время находились люди, ожидавшие разрешения войти на территорию. Представитель МВД Индии заявил о том, что взрывчатка также могла находиться в чемодане, оставленном возле ворот.

В данный момент идет эвакуация сотрудников суда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники. Недалеко от места взрыва расположены парламент страны и канцелярия премьер-министра.

# происшествия # Фотофакт

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