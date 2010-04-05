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У здания отдела внутренних дел в Ингушетии прогремели два взрыва

05 апреля 2010 07:42
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Первый - у проходной. Устройство привёл в действие смертник. По последним данным, погибли два милиционера, еще двое ранены.

Вторая бомба сработала, когда на место прибыла оперативно-следственная группа. К счастью, никто не пострадал.

По похожему сценарию террористы действовали в дагестанском Кизляре 31 марта. Тогда погибли 12 человек.

Сегодня — ровно неделя с момента взрывов в московском метро. Трагедия унесла жизни 40 человек, десятки пострадали. По предварительной информации, одна из террористок Марьям Шарипова работала учителем в школе. Житель Дагестана опознал в смертнице свою дочь. Ранее называлось лишь имя 17-летней Дженет Абдурахмановой. Она взорвала себя на станции «Парк Культуры». В московских больницах до сих пор остаются раненые.

# происшествия

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