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У Ту-154 в небе остановился двигатель

21 августа 2009 06:26
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Иранские следователи установили, что причиной крушения Ту-154 авиакомпании Caspian Airlines, выполнявшего рейс Тегеран-Ереван, стала остановка двигателя.

Напомним, Ту-154 со 168 людьми на борту рухнул 15 июля через 16 минут после взлета из тегеранского аэропорта. Все пассажиры и члены экипажа погибли.  На борту самолета находилась   юношеская сборная Ирана по дзюдо.

Об этом 20 августа сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления гражданской авиации Армении Нелли Черчинян. По словам Нелли Черчинян, за 24 часа до крушения лайнер проходил полный техосмотр в аэропорту города Минеральные Воды.

Вскоре после крушения Ту-154 правительство Ирана запретило местным авиакомпаниям покупать и арендовать подержанные самолеты российского производства. На данный момент российские самолеты составляют большую часть авиапарка Ирана.

# происшествия

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