У тренера австрийских гандболисток сдали нервы на матче: он сбил нападающую соперника

Главный тренер австрийской гандбольной команды «Хипо» Гуннар Прокоп был дисквалифицирован на три года за то, что выбежал на площадку во время матча и сорвал финальную атаку соперника.

По решению EHF, на 69-летнего специалиста также был наложен штраф в размере 45 тысяч евро, и ему пожизненно запрещено занимать любые посты в европейской федерации. Наказание было наложено и на клуб — «Хипо» обязали выплатить 30 тысяч евро, а также сняли очки, набранные в этом поединке.

Инцидент, повлекший такое жесткое наказание, произошел 29 октября во время матча Лиги чемпионов между «Хипо» и французским «Метцем». За семь секунд до конца матча Прокоп выбежал на паркет и намеренно столкнулся с игроком французской команды, помешав гандболистке завершить финальную атаку в матче. Поединок завершился вничью — 27:27, сообщает NEWSru.com.

Как говорится в заявлении Европейской гандбольной федерации, суровость вердикта обусловлена тем, что действие тренера «не только лишило команду противника шанса забить победный гол, но и представляло угрозу для игрока «Метца».

Прокоп накануне уже подал в отставку. После матча тренер заявил, что ему надо обратиться к психиатру. «Я до сих пор не пойму, почему я это сделал», - признался он.