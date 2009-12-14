У Сильвио Берлускони сломан нос, разбита губа и выбиты несколько зубов

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На премьер-министра Италии напали после выступления на центральной площади Милана

Там проходил митинг сторонников правящей партии. В тот момент, когда глава правительства раздавал автографы, ему в лицо бросили тяжелый металлический предмет. Как выяснилось позже, это была уменьшенная сувенирная копия Миланского собора, весом около килограмма.

Истекавшего кровью политика срочно госпитализировали. Травмы оказались весьма серьезными. У Берлускони сломан нос, разбита губа, выбиты несколько зубов, есть подозрения на сотрясение мозга. По словам врачей, в госпитале политик проведет ближайшие сутки, а полное восстановление займет несколько недель.

Нападавший – 42-летний итальянец задержан. Уже известно, что он страдает психическим расстройством. Сейчас его допрашивают следователи.