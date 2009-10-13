У сибиряка в огороде нашли тысячу снарядов

30-летний безработный находил их на заброшенных воинских полигонах и собирал на собственном огороде, чтобы затем сдать в пункт приема металлолома.

Сотрудники милиции 12 октября обнаружили у жителя города Нерчинска Забайкальского края около тысячи различных боеприпасов, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе УВД по Забайкальскому краю рассказали, что среди собранных мужчиной были реактивные, артиллерийские, минометные и гранатометные снаряды. В некоторых из них сохранилось взрывчатое вещество.

Житель Нерчинска легко находил снаряды в связи с тем, что летом 2001 года на воинских складах недалеко от города произошел пожар, в результате которого боеприпасы разлетелись в радиусе 20 километров.

Огород, на котором хранились боеприпасы, охраняется сотрудниками милиции. Саперы определяют точное количество и степень опасности снарядов. Позднее будет принято решение об их уничтожении.