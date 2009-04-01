У шотландских берегов в море упал вертолет с нефтяниками

В Северном море у северо-восточного побережья Шотландии упал в воду вертолет, на борту которого находились нефтяники. Об этом передает AFP со ссылкой на министерство обороны Великобритании. О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не известно. SkyNews сообщает, что на борту находились 16 человек. По данным Минобороны, смена нефтяников возвращалась на вертолете с нефтяной платформы. Вертолет упал примерно в 60 километрах от побережья области Абердиншир на востоке Шотландии.



Последний аналогичный инцидент произошел с участием канадского вертолета - у берегов Ньюфаундленда. В катастрофе погибли 17 человек, находившихся на борту, только один выжил. Людей искали почти неделю, надеясь найти живыми.