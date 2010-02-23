У пинской пенсионерки украли бетономешалку

Злоумышленник задержан, сообщает сайт МВД.
Пьяный 22-летний парень был задержан в 5 утра на территории местного «Завода станкопринадлежностей».
Эта история «большой воды» дома по улице Лермонтова. Снежные слёзы во время оттепели просочились к Андрончикам сквозь стены и потолок.
Усяго за выхадныя ў Беларусі было зарэгістравана 7 аналагічных здарэнняў. Дадае рызыкі зношанасць пабудоў.
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