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У пинской пенсионерки украли бетономешалку

23 февраля 2010 08:55
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Совместно с приятелем 19-летний неработающий пинчанин со двора одного из домов по ул. 2-ой Садовой украл бетономешалку стоимостью 830 тыс. рублей, принадлежащую 58-летней пенсионерке.

Злоумышленник задержан, сообщает сайт МВД.

# происшествия

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