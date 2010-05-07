У минской пенсионерки увели из дома 5 400 000 рублей

Радушная хозяйка квартиры одного из домов по улице Цнянской впустила к себе совершенно незнакомых людей, позвонивших в дверь: женщину средних лет и девочку лет десяти.

С порога гостья начала рассказывать пенсионерке о том, что на нее наведена порча и из-за этого она болеет. И тут же предложила свои услуги.

Обряд снятия порчи длился минут 15. Заверив старушку, что проблем со здоровьем больше не будет, гости покинули квартиру. Но, спустя некоторое время, пенсионерка обнаружила, что все ее сбережения – 5 400 000 – исчезли.

– И когда успели, - сетует старушка. Все ж на виду было. Я только на кухню за водой отлучилась…

Следственным отделом предварительного расследования Советского РУВД Минска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Злоумышленницу разыскивают, сообщает сайт ГУВД.