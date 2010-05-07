Прямой эфир

У минской пенсионерки увели из дома 5 400 000 рублей

07 мая 2010 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Радушная хозяйка квартиры одного из домов по улице Цнянской впустила к себе совершенно незнакомых людей, позвонивших в дверь: женщину средних лет и девочку лет десяти.

С порога гостья начала рассказывать пенсионерке о том, что на нее наведена порча и из-за этого она болеет. И тут же предложила свои услуги.

Обряд снятия порчи длился минут 15. Заверив старушку, что проблем со здоровьем больше не будет, гости покинули квартиру. Но, спустя некоторое время, пенсионерка обнаружила, что все ее сбережения – 5 400 000 – исчезли.

– И когда успели, - сетует старушка. Все ж на виду было. Я только на кухню за водой отлучилась…

Следственным отделом предварительного расследования Советского РУВД Минска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Злоумышленницу разыскивают, сообщает сайт ГУВД.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Фото. Ураган и наводнение в Китае: десятки погибших
07 мая 2010 12:35

Фото. Ураган и наводнение в Китае: десятки погибших

07 мая 2010 11:02

Видео. Ночные беспорядки в Афинах

07 мая 2010 10:59

Фото. Нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе угрожает вымирающим видам животных