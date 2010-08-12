У киностудии «Беларусьфильм» дотла сгорел микроавтобус

Хозяин машины пытался погасить пламя, однако сам получил ожоги.

Пожар потушили спасатели, от машины практически ничего не осталось. Истинную причину происшествия еще предстоит выяснить. Версии очевидцев расходятся.

Игорь, владелец автомобиля:

Решил подкачать заднее колесо. У меня в машине стоит встроенный компрессор. Я его включил, его где-то замкнуло, пошла проводка гореть.

Очевидец:

Мы стояли недалеко: во-первых, мы услышали звук взрывающихся петард, тут грохотало, как в войну. Мы все выскочили и увидели, как улетали петарды. Может, оттуда не было видно, что тут произошло, но петарды взлетали, и я так понял, что она попала в машину.