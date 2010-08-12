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У киностудии «Беларусьфильм» дотла сгорел микроавтобус

12 августа 2010 18:42
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Хозяин машины пытался погасить пламя, однако сам получил ожоги.

Пожар потушили спасатели, от машины практически ничего не осталось. Истинную причину происшествия еще предстоит выяснить. Версии очевидцев расходятся.

Игорь, владелец автомобиля:
Решил подкачать заднее колесо. У меня в машине стоит встроенный компрессор. Я его включил, его где-то замкнуло, пошла проводка гореть.

Очевидец:
Мы стояли недалеко: во-первых, мы услышали звук взрывающихся петард, тут грохотало, как в войну. Мы все выскочили и увидели, как улетали петарды. Может, оттуда не было видно, что тут произошло, но петарды взлетали, и я так понял, что она попала в машину.

# происшествия # Фотофакт # Беларусьфильм

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