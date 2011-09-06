У двух наркодилеров в Гродненской области изъяли 5 кг марихуаны, 1 тыс. таблеток экстази, 1 кг амфетамина, кокаин и гашиш

Товар был упакован в несколько слоев полиэтилена, обмотан скотчем и спрятан в запасном колесе. В личных вещах иностранцев был обнаружен кокаин, еще одна партия амфетамина, немного гашиша и таблетки, содержащие особо опасное психотропное вещество хлорфенилпиперазин. Оба приговорены судом Берестовицкого района Гродненской области к девяти годам колонии усиленного режима каждый с конфискацией имущества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Центре информации и общественных связей (ЦИОС) КГБ Беларуси. Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда оставила кассационные жалобы осужденных наркодельцов без удовлетворения.