Прямой эфир

У «черного» копателя из Киева в гараже нашли 40 трупов

01 октября 2010 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В одном из частных гаражей в Киеве правоохранители обнаружили боевые снаряды и 20 мешков человеческих костей. Мужчина занимался незаконными археологическими раскопками на местах боев Второй мировой войны.

По оценкам специалистов, в гараже покоились останки приблизительно 37 человек.

Гараж принадлежит киевлянину, который представился руководителем одного из археолого-поисковых отрядов города. Мужчина не предоставил никаких документов относительно происхождения человеческих останков и не назвал причину их нахождения в собственном гараже.

Свои находки мужчина продавал коллекционерам и собирателям антиквариата. Сейчас же проводится экспертиза, после которой органы милиции возбудят уголовное дело. В УСБУ в Киеве заверили, что найденные останки людей, которые погибли во время войны, будут перезахоронены, сообщает news.ukrhome.net.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
01 октября 2010 14:50

Минчанин, купавшийся во время шторма, утонул в Мисхоре (Крым)

В Президента Эквадора Рафаэля Карреа бросили гранату
01 октября 2010 11:57

В Президента Эквадора Рафаэля Карреа бросили гранату

Наводнение на Ямайке: без электричества остались свыше 100 тысяч человек
01 октября 2010 09:00

Наводнение на Ямайке: без электричества остались свыше 100 тысяч человек