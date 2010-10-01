У «черного» копателя из Киева в гараже нашли 40 трупов

В одном из частных гаражей в Киеве правоохранители обнаружили боевые снаряды и 20 мешков человеческих костей. Мужчина занимался незаконными археологическими раскопками на местах боев Второй мировой войны.

По оценкам специалистов, в гараже покоились останки приблизительно 37 человек.

Гараж принадлежит киевлянину, который представился руководителем одного из археолого-поисковых отрядов города. Мужчина не предоставил никаких документов относительно происхождения человеческих останков и не назвал причину их нахождения в собственном гараже.

Свои находки мужчина продавал коллекционерам и собирателям антиквариата. Сейчас же проводится экспертиза, после которой органы милиции возбудят уголовное дело. В УСБУ в Киеве заверили, что найденные останки людей, которые погибли во время войны, будут перезахоронены, сообщает news.ukrhome.net.