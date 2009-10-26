У безработного москвича украли несколько миллионов евро и долларов

Безработный житель Москвы, имя которого не называется, обратился в милицию и заявил о том, что из его квартиры были похищены чемоданы с деньгами.

Об этом инциденте сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Потерпевший связался с дежурной частью ОВД «Кузьминки» около 11:30 в понедельник, 26 октября. «Он заявил, что в период с 8:00 до 11:00 неизвестные похитили из снимаемой им квартиры на Волгоградском проспекте шесть миллионов долларов и семь миллионов евро, которые находились в нескольких чемоданах», - цитирует агентство представителя органов правопорядка. При этом мужчина подчеркнул, что деньги принадлежат его партнерам, которые передали ему наличные на хранение.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которой предстоит выяснить подробности происшествия. Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением информации об ограблении. В том случае, если эти сведения все же подтвердятся, то похищение чемоданов с деньгами станет крупнейшей квартирной кражей, зарегистрированной в столице.

Примечательно, что это преступление стало не первым подобным случаем. В начале октября безработный москвич обратился в милицию и заявил, что у него украли 105 тысяч евро. Вор был задержан по горячим следам. Им оказался также нигде не работающий житель Чебоксар.