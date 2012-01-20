У берегов Стамбула столкнулись три судна. 86-метровый сухогруз пойдет ко дну

Сильнее всего пострадал крупный сухогруз под флагом Сьерра-Леоне. От удара в 86-метровом корабле образовалось пробоина, он сильно накренился, набирает воду и, вполне вероятно, пойдет ко дну.



На борту терпящего бедствие судна находилась команда из 13 моряков. Всех их уже эвакуировали.



По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный шторм в Мраморном море. К месту столкновения судов направлены корабли турецкой береговой охраны, ведутся спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.