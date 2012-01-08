У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад

В связи с эти увеличился риск разлива мазута, почти 400 тонн которого все еще остаются в трюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контейнеровоз натолкнулся на риф в октябре. Сразу после аварии весь экипаж эвакуировали, из трюма откачали более тысячи тонн мазута. Однако, много успело попасть в морские воды, что привело к загрязнению акватории и гибели 20 тысяч птиц. Власти Новой Зеландии тогда назвали произошедшее самой страшной экологической катастрофой в истории страны. И вот сейчас ситуация может еще ухудшиться.