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У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад

08 января 2012 15:45
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В связи с эти увеличился риск разлива мазута, почти 400 тонн которого все еще остаются в трюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контейнеровоз натолкнулся на риф в октябре. Сразу после аварии весь экипаж эвакуировали, из трюма откачали более тысячи тонн мазута. Однако, много успело попасть в морские воды, что привело к загрязнению акватории и гибели 20 тысяч птиц. Власти Новой Зеландии тогда назвали произошедшее самой страшной экологической катастрофой в истории страны. И вот сейчас ситуация может еще ухудшиться.

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-1

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-3

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-5

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-7

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-9

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-11

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-13

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-15

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-17

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-19

У берегов Новой Зеландии во время шторма надвое раскололось греческое грузовое судно «Рена», которое село на мель три месяца назад-21

# происшествия # Фотофакт

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