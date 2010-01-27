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У берегов Ливана поднимут со дна моря черный ящик лайнера Boeing-737

27 января 2010 09:23
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Накануне водолазы обнаружили один из бортовых самописцев. Он лежит на глубине около 500 метров в трех километрах от ливанского берега. Именно он должен помочь установить истинную причину случившегося. По предварительной версии, «Боинг-737» потерпел катастрофу из-за плохих погодных условий. Возможно, в самолёт попала молния. Так же не исключается человеческий фактор: известно, что диспетчеры предупредили пилота о грозовом облаке. Однако он не изменил курс.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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