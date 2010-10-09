У белорусского поэта в Минске угнали «Мерседес» из платного гаража

23 марта поэт Сергей Понизник пришел на свою «Автостоянку гаражного типа № 49» по улице Гурского, чтобы заплатить за 4 месяца вперед - перед отлетом к дочери в Канаду. 8 августа, вернувшись из Канады, он направился в гараж. Однако замки на гараже были урезаны, а машина исчезла. Поэт написал заявление, милиция взялась расследовать дело. Прошло два месяца - а результатов нет.

Иван Шемчёнок, дознаватель Московского РОВД:

Ушел срок в один месяц, отведенный законом для подобного расследования. В настоящее время дело приостановлено, проводятся оперативно-поисковые мероприятия. В этих гаражах мы обнаружили многочисленные нарушения, им вынесено представление.

Как и в любом гаражном массиве, сторожа такие люди, что частично злоупотребляют спиртным, знают в лицо многих владельцев авто и выпускают их с нарушением правил ...



Рыночная стоимость такого «Мерседеса» составляет сейчас около 2 тысяч. Машину поэт приобрел лет десять назад - из них лет 8 хранил в этом гараже. Все это время исправно платил взносы - на данный момент они составляют 45 тысяч в месяц (Понизнику как инвалиду второй группы предоставляется скидка в 4 тысячи). Но зачем такой гараж с охраной, когда машина спокойно выехала из него без владельца и без документов?



Валерий Петрович, заместитель генерального директора УП «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Идет расследование. Если будет признано, что здесь вина нашей стороны, то хозяину будет компенсирован стоимость транспортного средства за счет организации. А уже потом мы будем разбираться, виноваты конкретные контролеры - и взимать деньги с них. Ясно одно - машину выпустили с территории без пропуска - ведь покидая стоянку, хозяин должен сдать пропуск на хранение дежурному контролеру. На время хранения машины в гараже мы несем за нее ответственность.

Елена Титова, заведующая Юридической консультации Московского района Минска:

Хозяин может обжаловать прокурору решение следователя о прерывание дела - пусть ищут! Если же ему дадут ответ, что дело раскрыть невозможно, невозможно установить лиц, которые похитили автомобиль, то он может в порядке гражданского судопроизводства обратиться к предприятию, которое владеет этими гаражами. Понятно, что в договоре на хранение машины будет прописано, что они несут ответственность за машину на время пребывания в гараже. Он может потребовать от гаражей компенсацию стоимости машины - ведь они недосмотрели, ненадлежащим образом охраняли ее.

Источник – газета «Звязда».