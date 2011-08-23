У Барысаве пад коламі аўто апынуўся 6-гадовы хлопчык

Нечакана для кіроўцы ён выбег на дарогу з-за прыпаркаваных машын. Пацярпелы пешаход дастаўлены ў лякарню. У абставінах здарэння і ў прычынах, па якіх дзіця апынулася на праезнай частцы, разбяруцца следчыя. У сувязі з ростам дзіцячага дарожнага траўматызму, традыцыйна перад пачаткам новага навучальнага года, Дзяржаўтаінспекцыя краіны правядзе спецыяльную прафілактычную акцыю «Увага-Дзеці!». З 25-га жніўня па 10-ае верасня, кіроўцам рэкамендуюць ехаць з уключаным бліжнім святлом фар і абявязкова зніжаць хуткасць падчас руху паблізу школаў, дзіцячых садкоў, прыпынкаў грамадскага транспарту і пешаходных пераходаў.