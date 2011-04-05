У аварийной АЭС в Японии содержание I-131 в океане превысило норму в 7,5 млн раз

Об этом сообщили представители компании-оператора станции.

Между тем в океан продолжается сброс радиоактивной воды, скопившейся в реакторах. Операция продлится около двух суток. В течение этого времени в акваторию попадет около 12 тысяч тонн зараженной воды. Эксперты подчеркивают, что эта мера вынужденная: необходимо освободить резервуар для скопившейся в помещениях и технических тоннелях АЭС жидкости с еще большим уровнем радиации.

Ранее японские власти сообщали, что в префектуре Фукусима уровень радиации снижается. Компания-оператор станции уже заявила, что выплатит компенсацию пострадавшим в результате аварии на АЭС. По некоторым оценкам, общая сумма ущерба может составить несколько триллионов иен.

Количество погибших от землетрясения и цунами превысило 12 300 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».