У аэробуса А-380 взорвался и отвалился двигатель в полете – названы причины

Еще одной причиной случившегося могло стать использование некачественных материалов при производстве деталей двигателя.
Инцидент произошел накануне в небе над Индонезией. После небольшого взрыва отказал один из двигателей лайнера, его части упали на густонаселенную территорию. Самолет летел в Сидней, однако из-за внештатной ситуации летчики решили приземлиться в Сингапуре. На борту было 459 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает www.ctv.by.
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