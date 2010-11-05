У аэробуса А-380 взорвался и отвалился двигатель в полете – названы причины

Австралийская авиакомпания Qantas назвала возможные причины повреждения двигателя в аэробусе А-380. К ЧП могла привести ошибка, допущенная при его разработке. Об этом сегодня заявил глава авиакомпании Алан Джойс.

Еще одной причиной случившегося могло стать использование некачественных материалов при производстве деталей двигателя.

Инцидент произошел накануне в небе над Индонезией. После небольшого взрыва отказал один из двигателей лайнера, его части упали на густонаселенную территорию. Самолет летел в Сидней, однако из-за внештатной ситуации летчики решили приземлиться в Сингапуре. На борту было 459 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает www.ctv.by.

Приостановлены полеты Airbus А-380 — самых больших самолетов в мире

В Сингапуре у крупнейшего в мире аэробуса А-380 в полете впервые отказал один из двигателей