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У 37-летнего минчанина изъято около 15 кг марихуаны, выращенной на торфяном поле в Воложинском районе

04 октября 2011 10:36
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Наркотическое зелье мужчина хранил в арендуемом гараже.

Как выяснилось, марихуану нигде не работающий минчанин выращивал сам. Во время обыска у него также были обнаружены семена конопли.

За незаконный оборот наркотиков в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Сытенкова, сотрудник пресс-службы Государственного пограничного комитета республики Беларусь:
Как пояснил сам задержанный, первоначально семена конопли он купил в Москве. Затем он нашел торфяное поле, торфяной участок в Воложинском районе Минской области и высадил их там.
Первый раз он, если можно так сказать, собрал урожай для производственной базы, чтобы заготовить семена в большем объеме. А вот урожай повторного посева он использовал для изготовления психотропного вещества.

Марихуана

Марихуана

Марихуана

Марихуана

Марихуана

# происшествия # Фотофакт

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