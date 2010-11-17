У 21-летней брестчанки 42-летний муж, уроженец Ингушетии, отнял дочку

Через некоторое время папаша обратился с исковым заявлением в Сунженский районный суд Ингушетии. Истец просил суд расторгнуть его брак, определить место жительства ребенка с ним, а также взыскать с жены алименты на содержание дочери.

Суд в Ингушетии, назначенный на 7 октября, так и не состоялся, производство прекращено. Полуторогодовалая Яна – гражданка Беларуси, и вопрос о месте ее проживания будет решаться брестским судом, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

Лидия Петровна, бабушка похищенного ребенка:

Заведующая детской поликлиникой в Ингушетии нам сообщила: Яна серьезно болела и лежала в больнице. Немудрено, ведь с грудного молока и по всем правилам приготовленной домашней пищи ребенок перешел на консервы. Участковый врач сказала, что у девочки до сих пор нет карты прививок. За прошедшее время мы много раз связывались с ним по телефону с единственной целью: узнать, как Яна. Но каждая попытка поговорить заканчивается одним и тем же. Мы слышим лишь оскорбления, нецензурную брань и угрозы физической расправы. Теперь он говорит в открытую: украсть ребенка – самое малое, что он может для нас сделать…

Расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии взято на контроль в областную прокуратуру, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».