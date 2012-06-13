Тысячи особей форели погибли под Могилевом из-за недостатка кислорода

Новости Беларуси. Мощный разряд молнии обесточил сразу 2 компрессора - основной и резервный — из-за чего в резервуары, где находились мальки форели, общей массой 8 тонн в одном из хозяйств в Белыничском районе, перестал подаваться кислород. Разряд также вывел из строя насосы для перекачки воды в бассейнах.

Восстановить подачу электричества удалось уже через несколько часов, но рыба задохнулась, сообщили в программе .

Алексей Цапко, начальник управления сельского хозяйства Белыничского райисполком:

Рыба с самого утра вывезена на Могилёвский рыбный комбинат. Сейчас проводятся анализы, пригодна она в пищу или нет. В денежном эквиваленте только на малька было затрачено около 900 млн. рублей. К осени это была бы рыба товарная в пределах 3-5 кг.