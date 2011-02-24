Тысячи людей скопились в аэропортах Ливии в надежде покинуть страну

Белорусские дипломаты в Ливии формируют списки граждан, желающих покинуть страну, прорабатываются варианты эвакуации. Первые 20 белорусов уже вернулись на родину. Пока в Ливии остаются еще около сотни наших граждан.

Ливийский Триполи — российский борт МЧС — Москва — Беларусь. Первый самолет с 20 белорусами, эвакуированными из Ливии, приземлился в минском аэропорту в среду вечером. Слез никто не скрывает. Наконец-то родина и все позади. Им до сих пор не верится, что они дома, в Беларуси.

У Татьяны муж из Ливии. Поехали с сыном погостить на время. Оказались в самом центре беспорядков. Сразу же обратились в посольство за помощью. Одни из первых вернулись домой. Взрывы, пожары на улицах и сегодня как наяву.

Татьяна Рослова:

Боялись. Что пуля попадет в окно или ещё куда-нибудь, сразу выключали свет.

Тысячи людей скопились в аэропорту в надежде покинуть страну. Самолеты взлетают крайне редко. Такая же ситуация и в портах. Как заверили в посольстве Республики Беларусь в Ливии, ситуацию контролируют. По последним данным, более 100 наших соотечественников сегодня находится на территории страны. Формируются списки. Прорабатываются различные варианты эвакуации.

Андрей Мороз, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии:

Всех оставшихся в Ливии граждан просим обращаться напрямую — мы возьмем контактные данные, будем постоянно держать с ними связь. В случае отсутствия телефонной связи просим обращаться с помощью электронных сообщений.

Беспорядки длятся уже неделю. У каждого из участников свои причины: кого-то на улицу вывела безработица — а сегодня она в Ливии 30%, кто-то возмущен недостатком продовольствия — хлеб стал на вес золота, у магазинов очереди. Данные о жертвах противоречивы. Однако, уже ясно, что речь идет о тысячах погибших и десятках тысяч раненых. Госпитали не справляются. Это отметила и врач, которой удалось покинуть страну.

Светлана Иванова, врач-анестезиолог госпиталя (Ливия):

Все поступающие раненые — с огнестрельными ранениями. Как только операционная освобождалась, в нее завозили нового пациента. Вы можете представить, как много людей ранены, даже по тому, что все 8 операционных в госпитале работали беспрерывно.

Ливии Европа грозит санкциями. Тем не менее, единой позиции среди европейских и американских политиков до сих пор нет. Ведь Ливия — один из крупнейших поставщиков газа в ЕС и нефти на мировой рынок. Слишком резкие дипломатические движения могут слишком дорого обойтись рынку.

Михаил Ермолицкий, политолог:

В Европе масса своих проблем. Близорукость проявляется в том, что проблемы других стран они видят только одномерно — через перспективу экономических выгод. Для Европы, которая не имеет сырья и других полезных ископаемых, важны, прежде всего, энергоресурсы и другие разновидности сырья.

Рост градуса напряженности разогрел котировки на нефтяных рынках. Буквально за считанные дни цены выросли на 15% и превысили 120 долларов за баррель. Такого скачка не было вот уже два года. В некоторых районах Германии отмечен рост цен на топливо. Специалисты даже не исключают возможности нового витка системного экономического кризиса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».