Туристка попала в капкан на медведя

Это произошло в Челябинской области. Найти ее смогли благодаря GPS-навигатору.

Компания молодых людей из Уфы решила прогуляться в Игнатьевскую пещеру, которая находится в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Туристы приехали на электричке в город Сим, хотели срезать несколько километров и пошли напрямую через лес. Девушка угодила в капкан, установленный на крупного зверя.

К счастью, в этом месте ловил телефон и у туристов был с собой GPS-навигатор. Они позвонили спасателям и сообщили свои координаты, по которым помощь пришла очень быстро.

Девушку освободили из плена и наложили несколько швов. Кость оказалась целой, пишет «Комсомольская правда».