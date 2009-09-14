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Туристка попала в капкан на медведя

14 сентября 2009 14:19
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Это произошло в Челябинской области. Найти ее смогли благодаря GPS-навигатору.

Компания молодых людей из Уфы решила прогуляться в Игнатьевскую пещеру, которая находится в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Туристы приехали на электричке в город Сим, хотели срезать несколько километров и пошли напрямую через лес. Девушка угодила в капкан, установленный на крупного зверя.

К счастью, в этом месте ловил телефон и у туристов был с собой GPS-навигатор. Они позвонили спасателям и сообщили свои координаты, по которым помощь пришла очень быстро.

Девушку освободили из плена и наложили несколько швов. Кость оказалась целой, пишет «Комсомольская правда».

# происшествия

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