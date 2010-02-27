Турецкого певца Таркана поймали на кокаине

Известный турецкий эстрадный певец Таркан, задержанный накануне в Стамбуле наркополицией, сообщил на допросе в управлении безопасности, что употребляет кокаин.

В ходе рейда, проведенного департаментом по борьбе с наркотиками, на стамбульской вилле Таркана было обнаружено 12,5 граммов гашиша. Всего в ходе операции, которую провели наркополицейские, задержаны 10 человек, в том числе двое сыновей бывшего председателя Торгово-промышленной палаты Турции, двое известных бизнесменов, сын бывшего депутата парламента, редактор отдела светской хроники центральной газеты, представители светской элиты.

Таркан попал «под колпак» полиции в ходе продолжавшейся около полугода слежки за торговцами наркотиков. При проведении оперативных мероприятий выяснилось, что одним из покупателей зелья был эстрадный певец. Кроме того, имя Таркана фигурирует в записной книжке одного из продавцов наркотиков. Таркан заявил в полиции, что не курит гашиш, а употребляет кокаин. По словам музыканта, изъятый у него на вилле гашиш принадлежит его водителю.

Таркан предстанет перед прокурором в понедельник, 1 марта, сообщили журналистам в управлении безопасности Стамбула. Ожидается, что ему будет предъявлено обвинение в предоставлении своего жилья для употребления наркотиков, а также в приобретении и употреблении зелья самим, сообщает NEWSru.com. По информации турецких СМИ, защищать певца на судебном процессе будут пять адвокатов. Один из них уже сказал, что его подзащитный не употребляет наркотиков. «Соответствующее заявление мы сделаем позже», — сказал он.