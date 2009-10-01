Турецкий студент бросил ботинком в главу МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в четверг в Стамбуле подвергся атаке турецкого студента, который протестует против политики МВФ.

Турецкое телевидение продемонстрировало кадры, на которых турецкий студент в ходе лекции главы МВФ в одном из университетов Стамбула бросил в Доминика Стросс-Кана ботинок, но промахнулся. После этого студент бросился по направлению к главе МВФ с явно агрессивными намерениями, но был остановлен полицией и арестован. Во время того, как бросавшего ботинок проводили из зала, где проходила лекция, его вероятные сторонники пытались развернуть протестный лозунг, но также были остановлены полицией.

Как сказано в сюжете турецкого телевидения, студент протестовал против глобалистской политики МВФ и стремился таким образом выразить недовольство данной политикой, повторив знаменитый бросок ботинком в экс-президента США Джорджа Буша, передает «Интерфакс-Запад».